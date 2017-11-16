В смертельном ДТП в Мордовии разбились две гражданки Киргизии

Стали известны подробности ДТП, которое произошло в Зубово-Полянском районе в ночь на 15 ноября. Напомним, водитель "Хюндая Солярис" не справился с управлением и на высокой скорости влетел в придорожную световую опору.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД по РМ, инцидент произошел в районе села Новые Выселки. За рулем иномарки находился 33-летний гражданин Киргизии. Он получил травму головы и от госпитализации отказался. А вот две его пассажирки, девушки 18 и 23 лет, также гражданки Киргизии, скончались от полученных травм до приезда медиков.

По факту трагедии проводится проверка.

Источник: gibdd.ru/r/13