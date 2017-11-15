В Мордовии иномарка протаранила световую опору: двое погибли, один госпитализирован

Накануне в Мордовии произошло ДТП.

Инцидент случился в Зубово-Полянском районе, где шофер "Соляриса" не справился с управлением и на высокой скорости влетел в придорожную световую опору.

В результате столкновения два человека погибли на месте, еще одному потребовалась госпитализация. О его состоянии не сообщается.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в центре Саранска "Мерседес" врезался в "Шевроле".

Также стало известно о том, что в Рузаевском районе водитель на Renault Sandero вылетел в кювет. В результате ДТП сам водитель получил травмы и был госпитализирован. В больнице ему оказали необходимую помощь и отпустили лечиться домой.

Источник: 13.mchs.gov.ru