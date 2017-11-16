Автоледи на "двенадцатой" устроила в Зубовой Поляне ДТП с тремя пострадавшими

В поселке Зубова Поляна автоледи на ВАЗе устроила ДТП с тремя пострадавшими, одним из которых оказался ребенок. Как сообщили в ГИБДД по РМ, "двенадцатая" вылетела на встречную полосу и врезалась в своего "собрата" - ВАЗ-21150.

В результате столкновения оба водителя получили ушибы и раны. Ехавшая в "пятнадцатой" ученица 3-го класса повредила плечо и ногу. Ей рекомендовано лечение на дому.

По данному факту назначено административное расследование, проводится проверка.

Ранее стали известны подробности ДТП, которое произошло в Зубово-Полянском районе в ночь на 15 ноября. Напомним, водитель "Хюндая Солярис" не справился с управлением и на высокой скорости влетел в придорожную световую опору.

Источник: gibdd.ru/r/13