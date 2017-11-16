Пенсионер из Мордовии случайно отпилил себе ногу бензопилой

В начале этой недели на пульт "скорой помощи" поступил тревожный звонок из Кочкуровского района.

Сообщается, что взволнованные жители рассказывали, что около дома истекает кровью 78-летниймужчина. Он пилил дрова во дворе, бензопила соскочила с дерева и угодила пенсионеру в правую ногу.

К приезду врачей потерпевший был еще жив, его в срочном порядке погрузили в карету "скорой помощи". Но до клиники дедушку довезти не удалось, от полученной травмы он скончался по дороге.

Ранее сообщалось, что житель Мордовии едва не сгорел заживо в своем доме.

Источник: "Известия Мордовии".