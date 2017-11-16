В Мордовии пройдет всероссийская акция "День правовой помощи детям"

В понедельник, 20 ноября, в республике проводится всероссийская акция – "День правовой помощи детям".

В этот день в абсолютно всех образовательных учреждениях Мордовии будут проведены консультации по вопросам защиты прав ребенка, детско-родительских отношений, разъяснены юридические нюансы усыновления, опеки и попечительства, защиты и охраны прав несовершеннолетних ребят. Особое внимание будет уделено воспитанникам учреждений для детей-сирот.

Ранее сообщалось, что жителям Мордовии предлагают рассылать новогодние открытки с дополненной реальностью, которые представлены в зимнем каталоге Почты России.

Источник: "Известия Мордовии".