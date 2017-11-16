Минсельхоз РМ: Ковылкинский район - лидер по намолоту зерна в Мордовии

По состоянию на 14 ноября в республике зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 413 000 га. Намолочено 1 420 тысяч тонн зерна при урожайности 34,4 ц/га.

Представители регионального Минсельхоза завили, что лидерами по намолоту зерна стали Ковылкинский (13,8 млн тонн), Атяшевский (13,1 млн тонн), Лямбирский (12,9 млн тонн) районы.

Наибольшей урожайности достигли Лямбирский (50,4 ц/га), Октябрьский район Саранска (43,1 ц/га), Рузаевский (42,3 ц/га) районы.

Ранее сообщалось, что продуктовая корзина в Мордовии снова дешевеет.

Источник: agro.e-mordovia.ru