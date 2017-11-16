450 антивандальных скамеек появятся в Саранске

В Саранске появятся антивандальные скамейки. Для города закупят 450 подобных объектов.

Скамейки будут двухметровой длины и изготовлены из дерева с основанием из металла. Скорее всего, скамьи будут использоваться при благоустройстве строящегося бульвара в микрорайоне Юбилейный и других новых районов города.

Как сообщалось ранее, в Кадошкинском районе Мордовии вынесли приговор вандалу, который нанес урон памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Преступление было совершено ночью 27 июля на улице Ленина в селе Адашево и получило большой общественный резонанс.

Источник: "Известия Мордовии".