В Саранске разыскивают женщину, укравшую кошелек с деньгами

Полиция Саранска разыскивает неизвестную, которая еще в июле 2016 года украла кошелек с деньгами в магазине "Евроспар".

Приметы гражданки: на вид 55-60 лет, рост 165-170 см, волосы седые. Была одета в белую блузу, красные брюки, на ногах белые сандалии.

Всем, кому что-либо известно о личности и местонахождении указанной гражданки, просьба сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что в Мордовии разыскивают 18-летнюю студентку из Ельниковского района, которая пропала еще 18 октября. В тот день она ушла с занятий около двух часов дня, и с тех пор о ее судьбе ничего неизвестно.

Источник: 13.мвд.рф