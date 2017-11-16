Около рынка "Ринг" в Саранске ограничат парковку из-за ярмарки меда

В ближайшие выходные, 18 и 19 ноября, около рынка "Ринг" на Светотехстрое в Саранске будет временно ограничена парковка. Связано это с проведением ярмарки меда. Она развернется как раз на площадке ярмарки выходного дня между Домом культуры "Луч" и рынком "Ринг".

Таким образом, с 20:00 18 ноября до 16:00 19 ноября оставлять машины на данной площадке будет запрещено. Исключение составят спецмашины.

В пресс-службе горадминистрации просят автомобилистов заранее продумать альтернативные места для парковки.

Как сообщалось ранее, в Саранске появятся антивандальные скамейки. Для города закупят 450 подобных объектов.

Источник: adm-saransk.ru