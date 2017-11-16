Житель Саранска остался без смартфона, попив пива со случайным знакомым

28-летний житель Саранска обратился в полицию с заявлением о том, что у него украли смартфон. По словам пострадавшего, он познакомился на улице со случайным прохожим и решил попить с ним пива.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, новый приятель, который оказался 19-летним безработным из Лямбирского района, согласился. В какой-то момент юноша попросил у пострадавшего гаджет, чтобы посмотреть. Получив телефон, он сбежал, однако через некоторое время был задержан.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщалось ранее, в Ковылкинском районе Мордовии работниками полиции задержан 25-летний нетрудоустроенный угонщик авто из села Токмово.

Источник: 13.мвд.рф