Ярмарка белорусских товаров пройдет в Саранске

С 19 по 24 ноября в Саранске пройдет ярмарка белорусских товаров. Как сообщается на сайте администрации города, ярмарка развернется на площадке в районе жилых домов № 76, 78, 80 по улице Косарева.

На ярмарке будут представлены самые различные товары: трикотаж, обувь, одежда, продукты и многое другое. Жители и гости столицы Мордовии смогут купить качественные товары по приемлемым ценам.

Торговая площадка будет работать с 9 утра до 5 вечера.

Как сообщалось ранее, 19 ноября в Саранске пройдет очередное мероприятие, которое так полюбилось местным жителям – ярмарка меда.

Источник: adm-saransk.ru