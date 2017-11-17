Житель Мордовии, убивший табуретом брата жены, проведет в колонии 10 лет

В Мордовии вынесли приговор 29-летнему Юрию Карякину, которого обвиняли в убийстве. Чамзинский районный суд признал мужчину виновным и приговорил его к 10 годам в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Мордовии, 10 июня нетрезвый мужчина двумя ударами табурета убил мужа своей сестры. Трагедия произошла в ходе пьяной ссоры. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

Как сообщалось ранее, в Мордовии вынесли приговор 34-летней жительнице Ичалковского района. Женщина была признана виновной в убийстве своего соседа и отправлена на принудительное лечение.

Источник: prokrm.ru