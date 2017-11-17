Жители Мордовии могут высказать претензии и пожелания в минобрнауки России 2 декабря

В субботу, 2 декабря, в министерстве образования и науки РФ состоится общероссийский день приема граждан.

Сообщается, что прием пройдет с 12:00 до 20:00 по адресу: г. Москва, ул. Люсиновская, д. 51, общественная приемная (кабинет 110).

Прием заявителей осуществляют уполномоченные лица министерства. Граждане могут высказать любые вопросы, претензии, пожелания.

Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении паспорта.

Ранее сообщалось, что Мордовия завоевала 3 награды Всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Всего на федеральный этап конкурса была направлена 41 заявка от 31 республиканского предприятия.

Источник: "Известия Мордовии".