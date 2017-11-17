Сельскохозяйственная ярмарка в Рузаевке пройдет 19 ноября

В ближайшее воскресенье, 19 ноября, в Рузаевке пройдет сельскохозяйственная ярмарка. Она развернется на Площади Тысячелетия по улице Маяковского, что напротив Ледового Дворца.

Организаторы ярмарки порадовали жителей Рузаевки информацией о том, что они смогут приобрести по сниженным ценам сельскохозяйственную продукцию мордовских производителей.

Ярмарка начнет свою работу в 7 часов утра.

Как сообщалось ранее, с 19 по 24 ноября в Саранске пройдет ярмарка белорусских товаров. Она развернется на площадке в районе жилых домов № 76, 78, 80 по улице Косарева.