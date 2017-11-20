Саранские студенты закончат учебный год в мае из-за ЧМ-2018

Студенты вузов в городах, которым предстоит принимать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, закончат учебный год в мае.

"Будут передвинуты сроки учебных программ, и без ущерба для студентов с конца мая будут освобождаться общежития. Все договорено. Все согласовано", — сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Напомним, что Саранск станет одним из городов РФ, в которых пройдут матчи мундиаля. Столица РМ примет 4 поединка группового этапа.

Как сообщалось ранее, стадион "Мордовия Арена" до старта чемпионата мира 2018 года примет несколько спортивных соревнований.

Источник: РИА Новости