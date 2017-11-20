Житель Рузаевки едва не сгорел в собственном автомобиле

В Рузаевке на ходу вспыхнул "Шевроле Ланос".

Инцидент случился сегодня рано утром на пересечении улиц К. Маркса и Ухтомского. По словам шофера автомобиля, он проехал буквально 100 метров, когда из под капота показались языки пламени. Автолюбитель пытался сам сбить огонь, а потом к нему на помощь пришли очевидцы. Но их старания не увенчались успехом.

Тогда на помощь вызвали работников МЧС, которые за считанные минуты потушили автомобиль. На данный момент причины возгорания устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Саранске сгорела крыша двухквартирного дома.

Источник: "Известия Мордовии".