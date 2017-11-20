В Саранске сгорела крыша двухквартирного дома

Накануне в Саранске произошел пожар.

Инцидент случился на улице Республиканской, где загорелась крыша двухквартирного дома. Когда огнеборцы прибыли на место вызова, жилое строение полыхало открытым огнем. Пожарным пришлось потрудиться, для того чтобы сбить огонь.

Вследствие пожара была повреждена крыша на площади 285 м2. На данный момент эксперты выясняют причины возгорания.

Ранее сообщалось, что Житель Мордовии едва не сгорел заживо в своем доме

Также стало известно о том, что из горящей пятиэтажки в Рузаевке были эвакуированы 20 человек.

Источник: 13.mchs.gov.ru