Следователи разыскивают очевидцев, которые наблюдали за мастурбацией на остановке в Саранске

Сотрудники Следственного комитета Мордовии разыскивают граждан, которые стали очевидцами развратных действий в общественном месте. Как сообщили в пресс-службе ведомства, инцидент произошел днем 9 октября на остановке "Огарева". 55-летний мужчина занимался мастурбацией в присутствии школьников и студентов.

"Очевидцев следователи просят обращаться по адресу: улица Васенко, 7Д или звонить по телефону (88342) 28-30-69", - сказано в сообщении Следкома.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе Мордовии будут судить депутата Потьминского поселения. Он обвиняется в краже цветного металла.

Источник: mordovia.sledcom.ru