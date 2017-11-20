В Мордовии три человека едва не погибли от отравления угарным газом

В Мордовии едва не произошла трагедия: семья из трех человек чуть не погибла от отравления угарным газом.
Сообщается, что на днях в Торбеевскую районную больницу без сознания были доставлены 19-летняя девушка, ее мать и бабушка.
По предварительным сведениям, причиной происшествия стало несоблюдение правил эксплуатации газового котла и пренебрежение элементарными нормами безопасности.
На данный момент проводится проверка. О состоянии пострадавших не сообщается.
Ранее сообщалось, что житель Рузаевки едва не сгорел в собственном автомобиле.
Источник: "Известия Мордовии".