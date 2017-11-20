В Саранске автоледи на "Мицубиси" врезалась в автобус и влетела в столб

В Саранске произошло ДТП, виновницей которого стала автоледи. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, дама за рулем "Мицубиси Паджеро Спорт" двигалась по улице Титова, не справилась с управлением и врезалась в ехавший впереди ПАЗ. После этого иномарку отбросила на столб.

В результате ДТП пострадали два пассажира автобуса – женщина и мужчина. Они самостоятельно обращались за медицинской помощью в травмпункт. Водители трезвы.

По факту ДТП назначено административное расследование, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Ичалковском районе Мордовии произошло ДТП с участием автомобиля такси, в котором серьезно пострадала 23-летняя девушка.

Источник: gibdd.ru/r/13