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Учитель из Саранска выиграл Серебряное перо на всероссийском конкурсе родных языков

Учитель из Саранска выиграл Серебряное перо на всероссийском конкурсе родных языков

Преподаватель из Саранска Александр Учеваткин стал обладателем Гран-при Всероссийского мастер-класса учителей родных, включая русский, языков. Александр, который у себя на родине преподает эрзянский язык, выиграл главный приз конкурса – Серебряное перо.

В этом году в конкурсе преподавателей родных языков принимали участие 123 человека из 56 регионов РФ.

Как сообщалось ранее, студенты вузов в городах, которым предстоит принимать матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, закончат учебный год в мае.

"Будут передвинуты сроки учебных программ, и без ущерба для студентов с конца мая будут освобождаться общежития. Все договорено. Все согласовано", — сказала глава Минобрнауки Ольга Васильева.

Источник: "Известия Мордовии".