В Саранске на перекрестке столкнулись иномарка и "Гранта" с наклейками "Яндекс Такси"

На перекрестке улиц Старопосадская и Республиканская в Саранске произошло ДТП, одним из участников которого стал автомобиль такси. Как стало известно, иномарка и "Лада Гранта" с наклейками "Яндекс Такси" получили сильные механические повреждения.

По словам очевидцев, серьезные травмы при столкновении получил водитель "Лады". Ему потребовалась помощь медиков, мужчину увезли в больницу на "скорой".

Что стало причиной столкновения, предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

Как сообщалось ранее, в Ичалковском районе Мордовии произошло ДТП с участием автомобиля такси, в котором серьезно пострадала 23-летняя девушка.