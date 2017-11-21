В Саранске "двенадцатая" влетела в столб

В саранском поселке Николаевка автомобиль "ВАЗ-2112" врезался в столб. По предварительным данным, водитель "двенадцатой" не справился с управлением и въехал в световую опору на ул. Свердлова.

По свидетельству очевидцев, водитель был трезв и отделался легкими ушибами. После оказания первой медицинской помощи его отпустили домой.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель "Калины". Инцидент случился в Ромодановском районе, на 32-м км автодороги Саранск - Б.Игнатово. Там водитель "Калины" въехал в груженный свеклой грузовик с полуприцепом, который двигался впереди.