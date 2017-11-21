Жителям Саранска предлагают вступить в "Дозор"

Народная дружина "Дозор" начала патрулирование в Ленинском районе Саранска. По сообщению пресс-службы горадминистрации, первый рейд по жилому сектору был проведен совместно с сотрудниками отдела по вопросам миграции.

Инспектирующие проверяли законность проживания иностранных граждан в многоквартирных домах. Выездная проверка нарушений миграционного законодательства не выявила.

Администрация района приглашает всех желающих, которые обладают хорошей физической формой и активной гражданской позицией, вступить в народную дружину.

Как сообщалось ранее, в Саранске открылась фотовыставка, посвященная семье Николая II – последнего российского императора.

Источник: adm-saransk.ru