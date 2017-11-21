В Саранске ищут женщину средних лет, укравшую куртку

Полиция Мордовии разыскивает в Саранске женщину, которая подозревается в краже одежды. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 16 ноября в 18:18 вечера неизвестная тайно вынесла из магазина куртку.

Приметы подозреваемой: на вид 45-50 лет, рост 165-170 см, волосы светлые, короткие.

"Если вам что-либо известно о личности или местонахождении женщины, сообщите по телефонам: 89170741733, 29-77-60 или 02", - сказано в сообщении МВД.

Как сообщалось ранее, сотрудники Следственного комитета Мордовии разыскивают граждан, которые стали очевидцами развратных действий в общественном месте. Инцидент произошел днем 9 октября на остановке "Огарева". 55-летний мужчина занимался мастурбацией в присутствии школьников и студентов.

Источник: 13.мвд.рф