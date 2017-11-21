На пешеходном переходе в Саранске под колеса "Датсуна" попали две женщины

На пешеходном переходе в Саранске автомобиль "Датсун" сбил сразу двух пешеходов. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент произошел вечером 19 ноября на улице Косарева.

По имеющимся данным, автомобилист проявил невнимательность и наехал на двух женщин, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате обе пострадавшие получили травмы и были госпитализированы. Там им оказали помощь и отпустили долечиваться домой.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Мордовии водитель "Калины" протаранил КамАЗ и погиб.

Источник: gibdd.ru/r/13