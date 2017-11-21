Борец из Мордовии Сергей Емелин выступит на первенстве мира U23

21 ноября в польском городе Быдгощ стартует первенство мира по спортивной борьбе среди спортсменов до 23 лет. Соревнования открывают борцы греко-римского стиля.

В составе сборной России по греко-римской борьбе выступят 8 спортсменов. Один из них представляет Мордовию – это воспитанник СШОР РМ имени А. Мишина Сергей Емелин. Спортсмен, который является победителем первенства Европы-2016 среди молодежи, выступит в весовой категории до 59 кг.

Как сообщалось ранее, борцы греко-римского стиля из Рузаевки привезли 6 медалей с открытого Кубка Самарской области "Надежды России". За победу, помимо хозяев турнира, боролись спортсмены из Ульяновска, а также республик Башкортостан, Татарстан и Мордовия.