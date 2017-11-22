Рузаевские гимназисты посетили военкомат

В День призывника юнармейцы Рузаевской гимназии №1 вместе с учителем физкультуры посетили военкомат.

Для детей провели экскурсию: показали столовую, казармы, кабинеты врачей, пункт выдачи личного имущества, комнату психологического тестирования. Потом состоялся концерт. Офицеры дали новобранцам слова напутствия. А школьники узнали, что некоторые молодые люди едут служить на Дальний Восток.

Гимназисты оказались под впечатлением от мероприятия в военкомате. И даже девочки высказали желание пойти служить.

Ранее сообщалось, что учитель из Саранска выиграл Серебряное перо на всероссийском конкурсе родных языков.

Источник: "Известия Мордовии".