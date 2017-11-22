В Мордовии ищут без вести пропавшую Татьяну Алямкину

В Мордовии сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую Алямкину Татьяну Васильевну.

Представители МВД по РМ сообщили, что 36-летняя женщина жила в селе Б.Елховка Лямбирского района. Женщина с апреля прошлого года утратила связь с родными.

Приметы пропавшей: на вид 35 лет, рост 160-174 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые прямые, лицо овальное, носит очки.

Если вам, что-либо известно о местонахождении Алямкиной Т.В., просим сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что в Мордовии разыскивают 18-летнюю студентку из Ельниковского района.

Источник: 13.мвд.рф