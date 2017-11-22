Ученики одной из школ Рузаевки устроили соревнование по сбору макулатуры

Ученики рузаевской школы №7 собрали более 2 тонн макулатуры. Ребята принесли в школу ненужные дома бумаги, картонки. При этом школьники не просто устроили экологическую акцию, но и организовали соревнование.

В итоге первое место занял 5-А класс, собравший 451,6 кг. Второе место - у 7-Б класса (288 кг), третье - у 6-го класса (180,3 кг). Общий результат - 2015,7 кг макулатуры, которая поступит на переработку и в дальнейшем будет использована вторично.

Как сообщалось ранее, ученицы рузаевской школы №8 организовали оригинальную антитабачную кампанию под названием "Обменяй сигарету на конфету".

Источник: "Известия Мордовии".