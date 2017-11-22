Украинский хор "Крыныця" удивит жителей Саранска "Свадьбой в Малиновке"

30 ноября украинский народный хор "Крыныця" сыграет в Саранске свою "Свадьбу в Малиновке". В этом году хор отметил 12-летие и стремится порадовать поклонников оригинальными представлениями.

Хор объединяет потомков украинского народа, для которых более века назад Мордовия стала родиной. Они не забывают национальные традиции предков, сохраняя язык, этнические обычаи, народную кухню и задушевные песни.

"Свадьба в Малиновке" будет презентована в городском Дворце культуры (улица Титова, 23). Начало в 18:00.

Как сообщалось ранее, в Саранске подведены итоги конкурса рисунков антидопинговой тематики "За честный и здоровый спорт!".

Источник: "Известия Мордовии".