Мотоклуб "Мордовия" будет готовиться к новому сезону в Башкирии

Команда мотоклуба "Мордовия" проведет учебно-тренировочный сбор в Нефтекамске (Республика Башкирия). Таким способом спортсмены готовятся к новому сезону.

Наши ребята планируют отправиться в Башкирию 1 декабря. В составе команды четыре гонщика – опытные Максим Карпухин и Максим Масликов, а также юниоры Данил Лушников и Ильдар Солдатов. По окончании этого сбора спортсмены примут участие в полуфинале личного чемпионата России, который состоится 16-17 декабря там же, в Нефтекамске.

Как сообщалось ранее, гимнастки из Мордовии выиграли 13 медалей на первенстве городского округа Озеры "Звездный час". Участницами турнира были более 300 человек из разных городов РФ

Источник: "Известия Мордовии".