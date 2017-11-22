Жительница Саранска получила травмы при падении в автобусе. Как стало известно из сообщения республиканской ГИБДД, инцидент имел место 21 ноября на улице Полежаева. Водитель транспортного средства резко затормозил, а дама не удержалась на ногах.

На место ДТП была вызвана бригада "скорой помощи". У пострадавшей диагностирован ушиб мягких тканей затылочной области головы. От госпитализации женщина отказалась.

Водитель трезв. По данному факту ведется проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске произошло ДТП, виновницей которого стала автоледи. Дама за рулем "Мицубиси Паджеро Спорт" двигалась по улице Титова, не справилась с управлением и врезалась в ехавший впереди ПАЗ.

Источник: gibdd.ru/r/13