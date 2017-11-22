В Саранске "Солярис" сбил женщину на пешеходном переходе

Накануне вечером, 21 ноября, в Саранске произошло дорожно-транспортное происшествия с участием пешехода. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент случился напротив дома №41А по улице Гожувская. Там водитель иномарки "Хюндай Солярис" совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

В результате происшествия дама получила многочисленные ушибы.

По этому факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске за сутки с 20 по 21 ноября под колеса автомобилей попали сразу 4 пешехода. К счастью, обошлось без летальных исходов.

Источник: gibdd.ru/r/13