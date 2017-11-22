Адвоката из Пензы, который совершил аферу в Мордовии, приговорили к штрафу

В Мордовии вынесен приговор адвокату из Пензы, обвиняемому в покушении на мошенничество. В пресс-службе Рузаевского районного суда напомнили, что адвокат решил заработать деньги нечестным способом, нажившись на руководстве ТСЖ "Приреченское". Он узнал, что в отношении руководящих лиц расследуется факт возможного хищения и сообщил главному бухгалтеру данного товарищества, что на нее заведено уголовное дело.

Законник предложил даме свою помощь за плату в размере 100 тысяч рублей. На самом деле помогать подопечной аферист не собирался.

На предварительном следствии адвокат вину признал. Суд приговорил его к штрафу в доход государства в размере 70 тысяч рублей.

Источник: ruzaevsky.mor.sudrf.ru