Четыре тяжелоатлета из Рузаевки представят Мордовию на первенстве России

В городе Старый Оскол, что в Белгородской области, стартует первенство России по тяжелой атлетике среди спортсменов, родившихся не позднее 1999 года.

От Мордовии в этих соревнованиях выступят четыре спортсмена: Дамир Морозкин (весовая категория до 69 кг), Артем Мелякин (62 кг), Алексей Фомичев (62 кг) и Алексей Киселев (77 кг).

Все ребята являются уроженцами Рузаевки и воспитанниками Комплексной СШОР Мордовии.

Как сообщалось ранее, всероссийский турнир по легкой атлетике памяти Юрия Красильникова закончился в Казани (Татарстан). Участие в нем приняли и представители Мордовии.

Источник: mordovia-sport.ru