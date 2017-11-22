23 ноября ГИБДД проведет в Саранске акцию "Пешеходный переход"

В четверг, 23 ноября, в Саранске пройдет очередная операция "Пешеходный переход".

Как показывает анализ аварийности, пешеходные переходы не всегда безопасны для людей. И водители, и пешие участники движения нарушают ПДД, в результате чего последние оказываются под колесами автомобилей, сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ. Данные акции проводятся именно с целью уменьшения количества ДТП с участием пешеходов на дорогах республики.

Как сообщалось ранее, в Саранске за сутки с 20 по 21 ноября под колеса автомобилей попали сразу 4 пешехода. К счастью, обошлось без летальных исходов.

Источник: gibdd.ru/r/13