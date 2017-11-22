Бизнеследи из Саранска лишилась трех шуб из-за нарушений правил торговли

Предприниматель из Саранска лишился трех мутоновых шуб. В пресс-службе регионального Роспотребнадзора сообщили, что бизнеследи торговала шубами без идентификационных знаков. Кроме того, она не передала сведения об обороте товаров в информационный ресурс маркировки.

По итогам проверки протоколы о выявленных нарушениях были переданы в суд, который признал предпринимателя виновной в совершении административного правонарушения. Женщине назначен штраф в размере 5 тысяч рублей с конфискацией товара на сумму 45 тысяч рублей.

Ранее в Мордовии вынесли приговор по делу бизнесмена, который продавал просроченные продукты.

Источник: Роспотребнадзор по РМ