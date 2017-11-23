В Рузаевке трехлетний ребенок получил серьезные ожоги, упав в горячую ванну

Крайне неприятный инцидент произошел в минувший понедельник в Рузаевке. Там трехлетний ребенок упал в детскую ванночку с горячей водой. В результате у пострадавшего диагностировали ожоги тела и рук третьей степени.

Ребенка срочно доставили в районную больницу. Там его вывели из состояния шока и отправили на лечение в ожоговый центр.

По данным СМИ, состояние ребенка оценивается как тяжелое.

Напомним, около месяца назад в Ковылкинском районе маленький мальчик по неосторожности перевернул на себя кастрюлю с кипятком. В результате трехлетний ребенок был госпитализирован в Ковылкинскую больницу.

Источник: "Известия Мордовии".