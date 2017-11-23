В Мордовии ищут без вести пропавшего Ряиса Магдеева

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего без вести Ряиса Магдеева, проживавшего в поселке Чекаевский.

Представители регионального МВД сообщили, что еще в июле 2009 года он утратил связь с родственниками и пропал.

Приметы мужчины: на вид 50-55 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волосы темные. Особые приметы: отсутствует левый глаз, страдает эпилепсией.

Если вам, что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просим сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что в Мордовии сотрудники полиции разыскивают без вести пропавшую 36-летнюю Алямкину Татьяну Васильевну. С апреля прошлого года о ней ничего неизвестно.

Источник: 13.мвд.рф