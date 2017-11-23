Житель Саранска получил условный срок за размещение порнороликов в соцсети

Житель Саранска, который обвинялся в распространении порнографии в Интернете, получил условный срок. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РМ, на своей странице в соцсети подсудимый разместил два видеоролика порнографического содержания. Доступ к видео был открыт, иными словами, просмотреть его мог любой пользователь, даже несовершеннолетний.

Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, приговорил 52-летнего мужчину к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Как сообщалось ранее, в Ленинском райсуде Саранска прекращено уголовное дело в отношении чиновницы из Госкомитета Мордовии по делам молодежи. Женщину обвиняли в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Источник: prokrm.ru