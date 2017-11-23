В Бурятии погиб дальнобойщик из Мордовии

Водитель из Мордовии погиб в результате ДТП в Бурятии. Инцидент произошел в Тункинском районе, сообщили в республиканском ГИБДД.

По имеющимся данным, 35-летний водитель фуры на дороге Зактуй — Аршан не справился с управлением, вылетел с трассы и перевернулся. В результате мужчина скончался до приезда "скорой помощи".

По данному факту ведется проверка. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Ранее появились подробности и фотографии с места смертельного ДТП, которое произошло в Рузаевском районе. Напомним, инцидент случился на трассе Саранск – Рузаевка.

Источник: gibdd.ru/r/03