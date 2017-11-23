ХК "Мордовия" завоевал бронзу на юношеском турнире в Новочебоксарске

В Новочебоксарске прошел хоккейный турнир среди юношей 2007 года рождения. Юные хоккеисты "Мордовии" вернулись домой с завоеванной там бронзовой медалью.

Как сообщили в пресс-службе Минспорта РМ, за победу боролись шесть команд из Новочебоксарска, Нижнего Новгорода, Казани, Кирова, а также Нижегородской области и Республики Мордовия. Наши ребята заняли третье место. Победу одержали юные хоккеисты из Кирова. На втором месте расположилась команда из Нижнего Новгорода.

Лучшим вратарем турнира был признан Даниил Кузин из "Мордовии".

Как сообщалось ранее, спортсмены из Мордовии успешно выступили на межрегиональном первенстве России по шорт-треку в Саранске.

Источник: mordovia-sport.ru