"Сарансккабель" может войти в тройку крупнейших кабельных заводов России

Предприятие "Сарансккабель" не прекращает расширять ассортимент выпускаемой продукции.

На данный момент готовится к запуску проект по изготовлению кабелей с резиновой изоляцией с объемом инвестиций 500 миллионов рублей. Его реализация позволит предприятию войти в тройку крупнейших кабельных заводов России.

Глава Мордовии Владимир Волков подчеркнул важность стабильной работы предприятия для республики и пообещал поддержать планы по дальнейшему расширению кабельного производства с использованием новейших площадок на территории республики.

Ранее сообщалось, что Владимир Волков встретился с руководством завода "Сарансккабель".

Источник: "Известия Мордовии".