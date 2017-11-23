VI Международные меркушкинские чтения пройдут в Саранске 24 ноября

В МГУ им. Н. П. Огарёва в Саранске проходит ряд мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения видного государственного и общественного деятеля РМ Григория Меркушкина. В пресс-службе вуза сообщили, что сегодня, 23 ноября, в Главном корпусе открывается именная аудитория Г. Меркушкина, а также проходит презентация книг.

24 ноября в столице Мордовии соберутся авторитетные ученые из 15 стран на VI Международные меркушкинские чтения. Участники форума, в первую очередь, планируют обсудить уроки истории вековой давности.

Как сообщалось ранее, 30 ноября украинский народный хор "Крыныця" сыграет в Саранске свою "Свадьбу в Малиновке".

Источник: МГУ им. Огарёва