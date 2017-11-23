Взрыв бензиновой горелки "уложил" 75-летнего жителя Саранска в больницу

Саранский пенсионер оказался на больничной койке из-за несоблюдения правил пожарной безопасности. В пресс-службе МЧС по Мордовии рассказали, что 75-летний дедушка, проживающий в доме на улице Севастопольской, зажег бензиновую горелку, как вдруг ее шланг взорвался.

Огонь моментально перекинулся на одежду. Пенсионеру удалось самому сбить пламя, но он получил достаточно серьезные травмы. С ожогами II-III степени 25 % тела он был госпитализирован в ожоговый центр.

Как сообщалось ранее, в Рузаевке на ходу вспыхнул "Шевроле-Ланос". Инцидент случился сегодня рано утром на пересечении улиц К. Маркса и Ухтомского. По словам шофера, он проехал буквально 100 метров, когда из под капота показались языки пламени.

Источник: 13.mchs.gov.ru