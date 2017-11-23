Водитель "Приоры" сбил женщину на "зебре" в Саранске

На улице Большевистская в Саранске автомобиль "Лада-Приора" сбил пешехода. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инцидент произошел вечером 22 ноября.

Сообщается, что женщина переходила дорогу по "зебре" на зеленый сигнал светофора. Однако даже полное соблюдение ПДД не уберегло ее от ДТП. В результате пострадавшая с многочисленными травмами была срочно госпитализирована. Водитель трезв.

Как сообщалось ранее, 21 ноября в Саранске произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода. Инцидент случился напротив дома №41А по улице Гожувская. Там водитель иномарки "Хюндай-Солярис" совершил наезд на женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу.

Источник: gibdd.ru/r/13