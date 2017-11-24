В Саранске строитель упал с крыши многоквартирного дома и разбился насмерть

В Саранске произошла трагедия с рабочим одной из строительных компаний. Как стало известно, он упал с крыши одного из домов на Светотехстрое и погиб.

Сообщается, что бригада строителей ремонтировала кровлю многоквартирного дома. Во время работ 36-летний мужчина сорвался с крыши и упал вниз. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

Все подробности инцидента станут известны позднее.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе Мордовии произошел страшный пожар, в котором погибли три человека, из них двое детей. Еще один ребенок находится в реанимации.

Источник: "Известия Мордовии".