В Рузаевке задержали 18-летнего наркомана

Полиция Рузаевки задержала 18-летнего юношу с наркотиками.

Сообщается, что молодой человек был остановлен в нескольких метрах от промздания на улице Станиславского. При досмотре у него была изъята наркотическая курительная смесь.

По словам задержанного, "спайс" он приобрел у неизвестного ему человека для личного использования. Забрал "закладку" в Саранске. За незаконное хранение наркотических средств в отношении него возбуждено уголовное дело.

Отметим, что прежде молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за подобное правонарушение.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии не дали сбежать наркоманке в Саранске.

Источник: 13.мвд.рф