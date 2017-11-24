Тяжелоатлет из Мордовии показал пятый результат на первенстве России

В Старом Осколе продолжается первенство России по тяжелой атлетике среди спортсменов до 19 лет.

Нашу республику представляют четверо тяжелоатлетов. На данный момент лучший результат среди них показал Дамир Морозкин (до 67 килограмм) – пятое место с суммой баллов 260 килограмм. От "бронзы" Морозкина отделили всего 4 очка. Алексей Фомичев и Артем Мелякин выступали в весовой категории до 62 килограмм, где заняли 12-е и 21-е места соответственно.

Четвертый представитель Мордовии – Алексей Киселев (до 77 килограмм) выйдет на помост сегодня.

Ранее сообщалось, что ХК "Мордовия" завоевал "бронзу" на юношеском турнире в Новочебоксарске.

Источник: "Известия Мордовии".